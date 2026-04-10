Romagna in fiore | biglietti omaggio per 300 under 25

Per il trentennale di Romagna Iniziative, è stato annunciato un regalo per 300 giovani sotto i 25 anni: biglietti omaggio per l’evento Romagna in fiore. L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di ingressi, con la finalità di coinvolgere le nuove generazioni nell’appuntamento annuale dedicato alla floricoltura e alla cultura locale. La promozione si rivolge ai residenti della regione e sarà valida fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25 due biglietti omaggio a testa, a scelta fra gli spettacoli di Romagna in fiore nel territorio di Forlì-Cesena: il Canzoniere Grecanico Salentino nella foresta di Montebello a Modigliana (3 maggio), Enzo Avitabile nel Parco fluviale di Santa Sofia (10 maggio), Irene Grandi al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì (17 maggio) e il cantautore brasiliano Zé Ibarra nei giardini della Rocca di Bertinoro (24 maggio). Il Consorzio che riunisce tredici importanti realtà imprenditoriali del nostro territorio lo fa in coerenza con la propria missione di valorizzare le attività sportive e culturali quali strumenti di crescita, partecipazione e inclusione in particolare per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Romagna in fiore: biglietti omaggio per 300 under 25 Trentennale di Romagna Iniziative, 600 biglietti gratis per gli under 25 per Irene Grandi e altri quattro concertiNel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25... "Per 25 anni al centro il tema Romagna": l’omaggio del vicesindaco Bongiorno a Stefano ServadeiA dieci anni dalla scomparsa dell’onorevole Stefano Servadei, Forlì ne ricorda l’impegno politico e umano. Temi più discussi: Per Romagna in fiore arrivano 300 biglietti omaggio per gli under 25; Romagna in Fiore, concerti gratis per under 25: 300 posti disponibili, ecco come fare; Fioriture in Emilia Romagna: dove vederle con i bambini; Ravenna Festival, concerti gratis per 300 spettatori under 25. Romagna in fiore: biglietti omaggio per 300 under 25Nel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 ... ilrestodelcarlino.it Romagna in fiore: biglietti omaggio per 300 under 25 grazie a Romagna IniziativeNel suo trentennale, Romagna Iniziative sceglie di festeggiare anche con una collaborazione con Ravenna Festival per donare a 300 giovani under 25 due biglietti omaggio a testa, a scelta fra gli spett ... ravennawebtv.it Forza Rimini Forza Romagna Forza Emilia-Romagna - facebook.com facebook Ieri 18°C, oggi la neve: in Romagna il tempo ha cambiato faccia in meno di 24 ore. Sta nevicando tra Forlì e Faenza dopo una giornata di ieri dal sapore quasi primaverile, con temperature arrivate fino a 18°C. Uno sbalzo impressionante, che racconta perf x.com