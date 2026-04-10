A Roma, nelle vicinanze di Casal Bertone, un neonato di appena quindici giorni è stato trovato in gravissime condizioni all’interno di un appartamento molto degradato. Il bambino è stato recuperato da un blitz delle forze dell’ordine, intervenute dopo aver riscontrato le condizioni di incuria e assenza di cure igieniche. L’intervento ha portato al salvataggio del neonato, che ora si trova sotto assistenza medica.

Un neonato di soli quindici giorni è stato salvato in condizioni disperate a Roma, nella zona di Casal Bertone, dopo essere stato rinvenuto in un appartamento caratterizzato da estremo degrado e privo delle necessarie cure igienico-sanitarie. Il piccolo, che presentava chiari segni di malnutrizione e disidratazione, era stato trovato nudo su un materasso adagiato direttamente sul pavimento, protetto soltanto da una copertina leggera. L’intervento degli agenti del VII Gruppo Appio della polizia locale non ha solo permesso il soccorso d’urgenza del minore, ma ha anche svelato una realtà criminale legata allo spaccio di stupefacenti all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, salvato un neonato nel degrado: blitz contro lo spaccio

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