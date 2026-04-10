Roma Ranieri svela | Sancho? Ci abbiamo provato fino all’ultimo lui non è voluto venire Sul mio nuovo ruolo vi dico questo

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Roma e Pisa all’Olimpico. Durante l’intervista ha confermato di aver tentato di portare Sancho in squadra, ma il giocatore ha deciso di non trasferirsi. Ranieri ha anche detto qualcosa sul suo nuovo ruolo, senza entrare nei dettagli. La partita si giocherà nel pomeriggio e le dichiarazioni sono state rilasciate nel pre gara.