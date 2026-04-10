Roma-Pisa venerdì 10 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Donyell Malen può colpire ancora

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Roma e Pisa. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con l’attenzione rivolta soprattutto a Donyell Malen, che potrebbe ripetere le sue prestazioni offensive. La squadra romana cerca di invertire un momento difficile, mentre la formazione avversaria affronta l’appuntamento con la volontà di confermarsi.

La Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo. Il turno casalingo contro il Pisa é l’occasione perfetta per ripartire dopo la debacle contro l’Inter, che ha allontanato ulteriormente la zona Champions. I giallorossi sono finiti ora a -4 dal Como quarto,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Donyell Malen può colpire ancora Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Donyell Malen può colpire ancoraLa Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo. Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Donyell Malen può colpireLa Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo. Temi più discussi: Roma-Pisa, info biglietti; Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Roma-Pisa: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie A. Roma-Pisa, le formazioni ufficiali della partita di serie ALa 32^giornata di serie A si apre stasera, venerdì 10 aprile, con Roma-Pisa in diretta su Sky e in streaming su NOW . Giallorossi a caccia di punti per rincorrere un posto nella prossima Champions Lea ... sport.sky.it Diretta Roma Pisa | Streaming video tv: i giallorossi ospitano gli ultimi (Serie A, 10 aprile 2026)Serie A, Diretta Roma Pisa, streaming video tv: i nerazzurri toscani hanno l'obbligo di ottenere più punti possibili per salvarsi (10 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Roma-Pisa, le formazioni ufficiali: Cristante è titolare - facebook.com facebook Roma-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com