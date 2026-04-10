Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:45 si gioca la sfida tra Roma e Pisa. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si discutono le quote e i pronostici della partita. Donyell Malen, attaccante della squadra ospite, potrebbe ripetersi dopo le sue recenti prestazioni offensive. La squadra di casa cerca di invertire un trend negativo e di recuperare punti fondamentali in campionato.

La Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo. Il turno casalingo contro il Pisa é l’occasione perfetta per ripartire dopo la debacle contro l’Inter, che ha allontanato ulteriormente la zona Champions. I giallorossi sono finiti ora a -4 dal Como quarto,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Donyell Malen può colpire ancora

Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Donyell Malen può colpireLa Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo.

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Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

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