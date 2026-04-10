Roma-Pisa LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45
Alle ore 20:45 si è tenuto il calcio d'inizio della partita tra Roma e Pisa, valida per la Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate prima del match, e i giocatori sono entrati in campo contemporaneamente. Durante la partita è stata aggiornata in tempo reale la cronaca minuto per minuto e il risultato finale. La diretta ha seguito tutte le azioni e i cambi di punteggio che si sono susseguiti nel corso dell'incontro.
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Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com
Roma Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ARoma Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, venerdì 1' aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it
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