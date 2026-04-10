Nel giorno della partita tra Roma e Pisa, si evidenzia un dato statistico che coinvolge i toscani. La squadra ospite presenta una statistica particolare che potrebbe influenzare l'andamento del match. I numeri relativi al Pisa sono stati analizzati e mostrano una caratteristica che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. La sfida si presenta dunque con un elemento in più da considerare.

Nel giorno della sfida contro i toscani, la Roma si trova davanti a un dato che può incuriosire. Dietro ai numeri del Pisa si trova infatti una statistica che merita attenzione e può cambiare la lettura della partita. Tra rendimento interno ed esterno, il Pisa racconta una storia leggermente diversa da quella che suggerisce la classifica. Il doppio volto del Pisa. I numeri della neopromossa raccontano una realtà tutt’altro che lineare. La squadra di Oscar Hiljemark è andata a segno appena 7 volte tra le mura amiche contro i 16 realizzati in trasferta: un dato che evidenzia una maggiore pericolosità lontano da casa, dove riesce a trovare più spazi e sviluppare un gioco più verticale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa, il paradosso dei toscani dietro ai numeri

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Roma-Pisa, le info per i tifosi all’Olimpico: cancelli aperti dalle 18:45Il club ha condiviso alcune informazioni utili per gli spettatori di Roma-Pisa. Ecco tutto ciò che devi sapere. siamolaroma.it

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