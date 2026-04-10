Roma-Pisa formazioni ufficiali | Gasperini lancia Malen e Rensch per il riscatto Olimpico

Nella sfida tra Roma e Pisa, il tecnico Gasperini schiera Malen e Rensch dal primo minuto. La partita si gioca all’Olimpico e rappresenta una risposta immediata alla sconfitta di San Siro, con l’obiettivo di migliorare la prestazione della squadra. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima dell’inizio del match, con Gasperini che punta a cambiare ritmo e intensità in vista del riscatto.

L’era Gasperini alla Roma cerca l’immediata sterzata tattica nella sfida interna contro il Pisa, dove il tecnico orobico lancia Malen dal primo minuto per cancellare il debutto amaro di San Siro. La scelta del 3-4-2-1 conferma l’integralismo del nuovo corso giallorosso, con l’inserimento dell’ex Ajax Rensch sulla corsia mancina e la fiducia rinnovata a Pisilli in cabina di regia accanto a Cristante. La retroguardia, orfana di stabilità dopo il passaggio alla difesa a tre, si affida alla fisicità di N’dicka e all’esperienza internazionale di Hermoso per arginare le ripartenze toscane e risalire una classifica che non ammette ulteriori passi falsi nel percorso verso la zona Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Pisa, formazioni ufficiali: Gasperini lancia Malen e Rensch per il riscatto Olimpico Como-Roma, formazioni ufficiali: Gasperini lancia Malen e il trio Ghilardi-Mancini-HermosoL’assalto al quarto posto della Juventus passa per lo scontro diretto del Sinigaglia: alle ore 18:00, Como e Roma si affrontano in un match... Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attacco Temi più discussi: Roma-Pisa, la formazione ufficiale di Gasperini; Roma-Pisa, le probabili formazioni: El Aynaoui accanto a Pisilli. Ghilardi dal 1?; Roma-Pisa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Pisa: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico. Roma-Pisa, le formazioni ufficiali della partita di serie ALa 32^ giornata di serie A si apre venerdì 10 aprile con Roma-Pisa in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Giallorossi a caccia di punti per rincorrere un posto nella prossima Champions ... sport.sky.it LIVE - Roma-Pisa, la formazione ufficiale: Soulé e Pellegrini dietro MalenI giallorossi scendono in campo alle 20.45 contro i toscani. C'è Ghilardi in difesa al posto di Mancini, sulla sinistra presente Rensch ... ilromanista.eu SERIE A I In campo Roma-Pisa DIRETTA e FOTO per l'anticipo che apre la 32esima giornata #ANSA - facebook.com facebook Roma-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com