Roma-Pisa | dove vederla orario e probabili formazioni

Venerdì 10 aprile si apre la trentaduesima giornata di Serie A con l’anticipo tra Roma e Pisa. La partita si svolgerà alla sera e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio, e gli appassionati potranno seguirla anche tramite le piattaforme online autorizzate. La sfida si giocherà in uno stadio della capitale.

Domani, venerdì 10 Aprile, si apre la trentaduesima giornata di Serie A con l’anticipo del match che vedrà in campo la Roma contro il Pisa. Alle ore 20:45, la squadra di Gian Piero Gasperini ospiterà all’Olimpico i toscani: i giallorossi dovranno fare di tutto per conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra di casa dovrà fare a meno di Dybala, Dovbyk, Ferguson, Wesley e Mancini; mentre la formazione ospite arriverà nella capitale senza Denoon, Marin e Vural. Gian Piero Gasperini alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa, ciò che preme di più è sicuramente la situazione infortuni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

Roma-Pisa oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioniRoma-Pisa è l'anticipo del 32° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d'inizio alle ore 20:45: si gioca allo stadio Olimpico, diretta esclusiva in ... fanpage.it

Si inizia stasera con Roma-Pisa su Sky: il programma della 32^ giornata di Serie A #SkySport #SerieA x.com

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