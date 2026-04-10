Roma-Pisa 3-0 | Nerazzurri ancora a secco | quarta sconfitta consecutiva in trasferta
La squadra ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Roma, la quarta consecutiva in trasferta. È la quinta partita di fila senza segnare un gol e il totale dei gol subiti in queste trasferte è di 12, con avversarie come Juventus, Como e Roma. La squadra resta senza vittorie esterne e con le statistiche di questa serie negativa.
Quarta sconfitta consecutiva in trasferta, quinta di fila senza gol all'attivo, 12 gol al passivo contro Juventus, Como e Roma. Bastano questi freddi numeri per inquadrare il momento del Pisa e tutte le sue difficoltà in un campionato che si sta avviando tristemente verso una retrocessione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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