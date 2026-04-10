Roma-Pisa 3-0 | Nerazzurri ancora a secco | quarta sconfitta consecutiva in trasferta

La squadra ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Roma, la quarta consecutiva in trasferta. È la quinta partita di fila senza segnare un gol e il totale dei gol subiti in queste trasferte è di 12, con avversarie come Juventus, Como e Roma. La squadra resta senza vittorie esterne e con le statistiche di questa serie negativa.