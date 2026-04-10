Roma-Pisa 3-0 | Malen ne fa tre e schianta i toscani capitolini di nuovo a -1 dal 4° posto

Nell'incontro di domenica pomeriggio all'Olimpico, la Roma ha battuto il Pisa con un punteggio di 3-0, grazie a una tripletta di Malen. L'attaccante olandese ha segnato tutti e tre i gol, portando i giallorossi a conquistare i tre punti e a ridurre a un punto la distanza dal quarto posto in classifica. La squadra toscana non è riuscita a reagire e ha subito la sconfitta.

Roma 10 aprile 2026 - Fa tutto Malen e alla Roma tanto basta per ottenere i tre punti. All'Olimpico i giallorossi fanno un solo boccone del Pisa sotto il segno dell'olandese: 3-0 in favore dei capitolini e tripletta per il bomber dei Paesi Bassi, che tocca così quota 10 in Serie A. Ancora ko per il Pisa, è il numero 18 in campionato. Primo tempo. Per la sfida contro il Pisa i giallorossi confermano l'undici ipotizzato alla vigilia. Davanti a Svilar c'è Ghilardi a completare il terzetto difensivo con N'Dicka ed Hermoso. In mediana Cristante fa coppia con Pisilli, mentre Çelik e Rensch occupano le due corsie. Davanti Soulé e Pellegrini sostengono Malen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Pisa 3-0: Malen ne fa tre e schianta i toscani, capitolini di nuovo a -1 dal 4° posto Malen ne fa 3 al Pisa, la Roma resta in scia per la Champions LeagueTutto facile per la Roma, che batte 3-0 all’Olimpico il Pisa nell’anticipo della 32/a giornata di Serie A e torna in scia al quarto posto agganciando... Leggi anche: Malen in Premier era un oscuro attaccante, in Serie A fa quasi il fenomeno. La Roma a meno tre dal Napoli Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Calcio Live News: in campo Roma-Pisa (1-0); Roma, le ultime sull'attacco verso il Pisa: Malen, Soulé e le condizioni di Dybala; I precedenti di Roma-Pisa. Serie A: La Roma travolge il Pisa 3-0, tripletta di Malen LE FOTOLa Roma travolge il Pisa 3-0 nell'anticipo che ha aperto la 32esima giornata di campionato Rete di Donyell Malen. E, alla prima chance, la Roma fa tris con Malen che non sbaglia davanti a Semper dopo ... ansa.it Roma-Pisa 3-0 diretta Serie A: Malen pazzesco, trascina Gasperini con una tripletta LIVELa 32ª giornata si apre con i giallorossi di Gasperini che sfidano i nerazzurri di Hiljemark dopo il crollo contro l'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Roma-Pisa nel timbro di Malen Tripletta e +9 portato a casa per l'olandese! - facebook.com facebook ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen, e raggiunge la Juve in classifica che domani sfiderà l'Atalanta a Bergamo x.com