Dopo la partita tra Roma e Pisa, conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei giallorossi, il tecnico della squadra ospite ha partecipato alla conferenza stampa. Durante l'incontro, ha dichiarato che la squadra ha disputato una grande prestazione. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo da segnalare, e il tecnico ha commentato principalmente sull’andamento della gara.

Terminato il match tra Roma e Pisa. A parlarne è stato il tecnico ospite Hiljemark durante la conferenza stampa post partita. Queste le sue parole: “La situazione non è delle migliori soprattutto per i nostri ragazzi, ma io sono orgoglioso di loro perché non mollano mai. Hanno fatto una grande prestazione, abbiamo avuto occasioni da gol, ma non dovevamo concedere spazio a Malen. Nel calcio contano solo i tre punti e noi non siamo sempre riusciti a ottenerli. Malen in Serie A? Questo campionato è diverso rispetto agli altri e lui gioca in una squadra che gli permette di trovare spazi, entrare in area di rigore. Questo è il calcio, in alcune squadre fai bene e in altre devi migliorare degli aspetti”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa 3-0, Hiljemark in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una grande prestazione”

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