Roma | nuovo centro CIE in via Petroselli per evitare il caos

A Roma è stato aperto un nuovo centro in via Petroselli 52 dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. L’amministrazione cittadina ha deciso di potenziare i servizi per la popolazione, con l’obiettivo di alleviare il traffico e i disagi legati alle richieste di documenti. La struttura è operativa e pronta a gestire le pratiche in modo più efficiente rispetto alle precedenti sedi.

L’amministrazione capitolina potenzia i servizi per la cittadinanza con l’apertura di un nuovo centro operativo in via Petroselli 52, destinato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. L’ufficio inizierà la sua attività lunedì 13 aprile e rimarrà operativo fino al 31 luglio 2026, offrendo un supporto fondamentale per gestire il passaggio dai vecchi documenti cartacei ai nuovi modelli digitali. Una strategia operativa per il passaggio alla nuova identità digitale. La necessità di accelerare la sostituzione dei titoli di identità cartacei ha spinto le autorità locali a strutturare interventi straordinari. Il limite temporale fissato per la validità dei vecchi documenti è il prossimo 3 agosto 2026, una scadenza che rende urgente l’implementazione di nuove sedi per evitare colli di bottiglia burocratici nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: nuovo centro CIE in via Petroselli per evitare il caos Louis Tomlinson: braccialetti a sorte per evitare il caos in parterrePer evitare che le attese per il tour mondiale How Did We Get There? di Louis Tomlinson si trasformino in situazioni di disordine, gli organizzatori... Macerata: 50 agenti e un drone per evitare il caos nel trafficoMacerata, via Roma: primo giorno di chiusura senza intoppi, traffico regolato da 50 agenti e un drone Il primo giorno lavorativo dopo la chiusura di... Temi più discussi: Prenotano per i certificati ma vogliono le carte di identità: sportelli presi d'assalto nel municipio V; Carta d’identità elettronica, Roma corre ai ripari: Priorità ai cittadini senza passaporto; Carta d'identità elettronica: open day sabato 11 e domenica 12 aprile. Ecco come, quando e dove prenotare per ottenere il nuovo documento; Da Roma Capitale mobilitazione straordinaria per l’aumento di richiesta di CIE -. Roma, carta d'identità elettronica: c'è un nuovo sportello per il rilascio in via PetroselliAperto dal 13 aprile fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 per le operazioni di emissione della Cie ... roma.corriere.it Roma, carta d’identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: il Comune aumenta gli appuntamenti per la CIEA Roma scatta il piano per la carta d’identità elettronica: più aperture, open day e priorità per chi ha ancora il documento cartaceo. romait.it Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano Cortina 2026. #ANSA - facebook.com facebook Cristiano Ronaldo vs Roma, 2007. x.com