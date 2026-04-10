Roma neonato trovato tra droga e rifiuti | la madre aveva rifiutato i controlli dopo il parto

A Roma, un neonato è stato trovato tra rifiuti e droga in un'abitazione di Pietralata. La madre, una donna di 31 anni, aveva rifiutato i controlli medici dopo il parto e aveva firmato le dimissioni volontarie dall’ospedale. La polizia locale è intervenuta nell’appartamento, dove è stato rinvenuto il neonato in condizioni di salute. Indagini sono in corso per comprendere i dettagli dell’accaduto.

La 31enne, che ha partorito il neonato trovato dalla polizia locale in un'abitazione di Pietralata tra rifiuti e droga, dopo il parto ha firmato le dimissioni volontarie. Il piccolo ha un nome e cognome ed è regolarmente registrato all'anagrafe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

Neonato trovato tra rifiuti e droga a Roma: salvato dalla polizia locale, cosa è accaduto a madre e compagnoNeonato trovato in condizioni estreme: cosa è successo a Pietralata Una scena di degrado estremo, al limite della sopravvivenza.

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Roma, neonato trovato nudo tra ingenti quantità di droga e rifiuti: salvato dalla polizia localeNeonato in grave pericolo salvato dalla Polizia Locale di Roma. Il piccolo è stato trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti. dire.it

A Roma un neonato trovato tra rifiuti, droga e muffa. Il fratellino era morto un anno faE' stato ritrovato in casa, tra i rifiuti, la muffa ma soprattutto la droga: un neonato è stato salvato oggi a Roma ... ultimenotizieflash.com

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