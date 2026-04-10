Roma Macron travolto dal consenso | l’emozione dopo il vertice

Il 9 aprile 2026, il presidente francese si è trovato davanti a un'ampia standing ovation mentre usciva dalla sede di Sant’Egidio a Roma. L’evento si è svolto subito dopo il vertice, attirando l’attenzione di numerosi presenti. La scena ha coinvolto un pubblico che ha reagito con entusiasmo, accogliendo con applausi il leader francese. La situazione ha fatto notizia per l’intensità delle manifestazioni di approvazione.

Il Presidente francese è stato travolto da un’ondata di applausi durante la sua uscita dalla sede di Sant’Egidio a Roma, avvenuta lo scorso 9 aprile 2026. Il momento si è verificato dopo che il leader dell’Elisea ha concluso un incontro con i vertici della Comunità, tra cui il fondatore Andrea Riccardi e il Presidente Marco Impagliazzo. Un incontro tra diplomazia e partecipazione popolare. La scena si è svolta davanti al quartier generale della comunità, dove la presenza dei curiosi ha trasformato l’uscita istituzionale in un evento di forte impatto emotivo. Mentre Macron lasciava l’edificio dopo il confronto con le figure chiave di Sant’Egidio, ovvero Marco Impagliazzo e Andrea Riccardi, la folla presente nelle vie limitrofe ha manifestato il proprio sostegno attraverso una serie di ovazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Macron travolto dal consenso: l’emozione dopo il vertice Leggi anche: Rinviato il vertice Meloni-Macron Leggi anche: Rinviato il vertice tra Meloni e Macron Si parla di: Giovane calciatore travolto sulle strisce a Casal Monastero: Mattia Rizzetti muore a 16 anni. Roma, operaio muore travolto dal cementoTravolto dal cemento all'interno della Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, è morto nel pomeriggio un operaio di 55 anni. Secondo le informazioni raccolte dalla Cgil e la Fillea ... avvenire.it Tragico incidente sul lavoro a Guidonia, operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un siloTragedia a Guidonia Montecelio per un operaio di 55 anni. Travolto dal materiale grezzo, è morto sul colpo: è il terzo decesso sul lavoro nel Lazio nel 2026. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it