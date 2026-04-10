Roma Macron interrompe il protocollo | soccorso d’urgenza a un anziano

Il 9 aprile, durante una passeggiata privata nelle strade di Roma, il presidente francese Emmanuel Macron si è fermato per aiutare un uomo anziano che si era accasciato su un gradino. La sua presenza ha interrotto il normale svolgimento dell’uscita, e ha prestato soccorso all’uomo prima dell’arrivo dei soccorsi. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla scena.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha interrotto una passeggiata privata per le strade di Roma il 9 aprile, fermandosi per prestare assistenza immediata a un uomo anziano che si era accasciato su un gradino. L’episodio è avvenuto durante lo spostamento del leader francese e di Brigitte attraverso Via del Corso, dopo che la coppia aveva pranzato presso l’attività storica Dal Bolognese in Piazza del Popolo. L’imprevisto si è verificato mentre il comitiva presidenziale percorreva il tragitto pedonale della capitale. Vedendo in difficoltà sulle scale, Macron ha deciso di sospendere temporaneamente le attività del proprio seguito per concentrarsi sulla situazione dell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Macron interrompe il protocollo: soccorso d’urgenza a un anziano Autocarro in transito in zona rossa interrompe il soccorso urgente di paziente trasportata in ambulanzaUn autocarro ha interrotto di fatto il trasporto urgente di una donna di 83 anni colpita da ictus, bloccando l’ambulanza che la stava trasferendo da... San Potito Ultra: anziano gravemente ustionato trasferito d'urgenza al CardarelliSecondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre l’uomo stava cercando di accendere il caminetto in casa, utilizzando alcol etilico per... Si parla di: Weekend di passione per i viaggiatori, stop ai treni sulla Roma-Firenze e disagi a cascata. Macron in visita a Roma, durante una passeggiata si ferma a soccorrere un anzianoLeggi su Sky TG24 l'articolo Macron in visita a Roma, durante una passeggiata si ferma a soccorrere un anziano ... tg24.sky.it Macron a Roma: prima la visita a Sant'Egidio, poi cena in centro e passeggiata a sorpresaIl presidente francese e la moglie Brigitte scelgono il rione storico per l'asse sulla pace. Poi relax all'Ara Pacis e selfie tra i turisti. Oggi l'incontro in Vaticano ... romatoday.it