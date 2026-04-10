Roma il festival del verde

Da tv2000.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è iniziato il Festival del Verde e del Paesaggio, una manifestazione che durerà tre giorni e si concentra sulla natura e sugli spazi urbani. Durante l’evento si svolgono esposizioni e incontri dedicati alla valorizzazione del verde in città. La manifestazione si tiene in varie location della città e coinvolge esperti, appassionati e cittadini interessati alla cura e alla riqualificazione degli ambienti urbani.

Al via a Roma il Festival del Verde e del Paesaggio, tre giorni dedicati alla natura come occasione per ripensare gli spazi urbani. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Roma: da domani al via il Festival del Verde e del PaesaggioLe città contemporanee hanno separato ciò che un tempo era in relazione: natura, spazio domestico e vita quotidiana.

Roma: torna il Festival del Verde e del Paesaggio, le città si riconnettono alla natura(Adnkronos) – Un appuntamento per riconnettere città e natura, o perlomeno i loro abitanti a ecosistemi più 'vivibili'.

Roma, il festival del verde

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Roma: tre giorni con Il Festival del Verde e del PaesaggioAppuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 10 al 12 aprile per riflette di ambiente e natura in città. tgcom24.mediaset.it

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