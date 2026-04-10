Roma il festival del verde

A Roma è iniziato il Festival del Verde e del Paesaggio, una manifestazione che durerà tre giorni e si concentra sulla natura e sugli spazi urbani. Durante l’evento si svolgono esposizioni e incontri dedicati alla valorizzazione del verde in città. La manifestazione si tiene in varie location della città e coinvolge esperti, appassionati e cittadini interessati alla cura e alla riqualificazione degli ambienti urbani.

Al via a Roma il Festival del Verde e del Paesaggio, tre giorni dedicati alla natura come occasione per ripensare gli spazi urbani. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, il festival del verde Roma: da domani al via il Festival del Verde e del PaesaggioLe città contemporanee hanno separato ciò che un tempo era in relazione: natura, spazio domestico e vita quotidiana. Roma: torna il Festival del Verde e del Paesaggio, le città si riconnettono alla natura(Adnkronos) – Un appuntamento per riconnettere città e natura, o perlomeno i loro abitanti a ecosistemi più 'vivibili'. Roma, il festival del verde Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festival del Verde e del Paesaggio 2026; Festival del Verde e del Paesaggio 2026; Festival delle Scienze 2026 a Roma: il programma e tutti gli eventi; Il CNR partecipa al Festival delle Scienze di Roma Caos e Armonia. Roma: torna il Festival del Verde e del Paesaggio, le città si riconnettono alla naturaUn appuntamento per riconnettere città e natura, o perlomeno i loro abitanti a ecosistemi più 'vivibili'. E' l'obiettivo della quindicesima edizione del Festival del Verde e del Paesaggio che si svolg ... adnkronos.com Roma: tre giorni con Il Festival del Verde e del PaesaggioAppuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 10 al 12 aprile per riflette di ambiente e natura in città. tgcom24.mediaset.it Serie A, in campo Roma-Pisa. Il campionato si apre con questo anticipo he fa da apripista a un weekend chiave sia per la corsa alle coppe sia per la salvezza. Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-gio - facebook.com facebook AS ROMA IN CAMPO! #ASRoma #RomaPisa x.com