Roma e Siviglia riunite grazie al Flamenco

A Roma si è tenuta la presentazione della XXIV edizione della Biennale di Flamenco, che si svolgerà a Siviglia dal 9 settembre al 3 ottobre 2026. L’evento, dedicato alla tradizione flamenca, è stato annunciato nel corso di una cerimonia presso il Campidoglio. La manifestazione si distingue per coinvolgere artisti e appassionati provenienti da diverse parti, creando un ponte tra le culture attraverso la musica e la danza.

Roma e Siviglia ancora una volta. Niente calcio e riferimenti a Budapest e all’Europa League persa ai rigori da Mourinho ma si parla della XXIV edizione della Biennale di Flamenco che si terrà dal 9 settembre al 3 ottobre 2026 nella città spagnola e che è stata presentata in Campidoglio. Mariano. 🔗 Leggi su Romatoday.it Siviglia sbarca a Roma: 72 eventi per l’arte del FlamencoSiviglia sbarca a Roma per promuovere la XXIV edizione della Biennale del Flamenco, un evento che vedrà la capitale andalusa trasformarsi nel centro... Siviglia-Valencia: Flamenco e Paella si scontrano nel derbyQuesto sabato 21 marzo 2026, alle ore 20:44, il Ramón Sánchez Pizjuán accoglierà uno scontro tra Siviglia e Valencia, due storiche compagini spagnole... La biennale di Flamenco di Siviglia si racconta a RomaLa presentazione romana della XXIV Biennale di Flamenco mette al centro Siviglia, il suo programma ricco di prime e il desiderio di rafforzare legami culturali con Roma ... viaggiamo.it Siviglia a Roma per presentare la XXIV Biennale del FlamencoE' un onore presentare a Roma la XXIV edizione della Biennale di Flamenco, che si terrà a Siviglia dal 9 settembre al 3 ottobre con un ricco programma. (ANSA) ... ansa.it