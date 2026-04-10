Venerdì sera a Roma si è verificato un pesante rallentamento della viabilità, causato da un corteo in corso e da problemi al traffico sull’anello viario. La situazione ha coinvolto anche il Raccordo anulare e l’area dello stadio Olimpico, creando congestione e difficile circolazione in molte zone della città. La presenza di manifestanti e di eventi sportivi ha contribuito a intensificare il traffico, rendendo complicato il movimento dei veicoli.

La viabilità della Capitale affronta un venerdì sera di forte pressione, con una combinazione di rallentamenti strutturali sull’anello viario e la gestione di flussi legati a manifestazioni cittadine e impegni sportivi. Il traffico si sta concentrando in particolare lungo il Raccordo Anulare, dove si registrano code sulla carreggiata interna tra la zona della Cassia Veientana e la Salaria, oltre a blocchi sulla corsia interna nel tratto che collega la Nomentana allo svincolo dell’A24. Parallelamente, la circolazione sulla carreggiata esterna risulta complessa nell’area che va dalla Roma Fiumicino fino alla via Anagnina. Mobilità urbana e impatto dei movimenti collettivi sul centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma bloccata: caos tra corteo, Raccordo e la sfida all’Olimpico

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