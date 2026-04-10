Otto anni fa, la squadra di calcio della Roma riuscì a compiere una delle più memorabili rimonte nella storia della Champions League. Dopo aver perso 4-1 nel match di andata contro il Barcellona, la formazione romana vinse 3-0 nel ritorno, qualificandosi così alla fase successiva del torneo. La partita si svolse allo stadio di casa e rimane un evento ricordato dagli appassionati di calcio.

8 anni fa la Roma di Eusebio Di Francesco compiva una delle più grandi rimonte nella storia della Champions League battendo il Barcellona 3 a 0 dopo aver perso per 4 a 1 il match di andata. Una qualificazione insperata, quasi impossibile, contro una delle squadre più forti di sempre. Quel 10 aprile la Roma riuscì a compiere un qualcosa di incredibile, raggiungendo una semifinale impronosticabile a inizio torneo. Il cammino giallorosso però si concluse proprio nel turno successivo contro il Liverpool in un doppio round che non fu privo di polemiche arbitrali. Il cammino in Champions della stagione 2017- 2018 resta comunque un ricordo indelebile nella mente dei tifosi romanisti e oggi, a distanza di 8 anni, andiamo a riviverlo passo dopo passo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Barcellona: 8 anni dalla storica rimonta

Carrara, 81 anni dalla Liberazione: tra oro e memoria storicaIl comune di Carrara si appresta a commemorare, venerdì 10 aprile, l’81° anniversario della sua Liberazione dall’occupazione nazifascista.

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Roma vs Barcelona | Women’s Champions League Showdown 2025

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AUDIO - Accadde Oggi - 10 aprile 2018: #Barcellona ribaltato, #Roma in semifinale di #Champions @lorenzo_lat87 #ASRoma #RomaBarcellona x.com

10-04-2018: Roma-Barcellona 3-0. Una notte leggendaria - facebook.com facebook