A Rogoredo, un testimone si è presentato in tribunale per ascoltare le dichiarazioni di sei persone coinvolte nel caso Cinturrino. Durante l’udienza, ha riferito di aver sentito un individuo affermare che aveva intenzione di uccidere una persona chiamata Mansouri. L’ex testimone ha assistito alle testimonianze di chi accusa, senza aggiungere dettagli ulteriori. La discussione in aula continua con le testimonianze dei testimoni chiamati a deporre.

Si è presentato in aula per assistere alle dichiarazioni dei sei testimoni che lo accusano: l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino è arrivato nel tribunale di Milano scortato dagli agenti penitenziari, è in carcere a San Vittore per aver ucciso il pusher Abderraim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel bosco della droga di Rogoredo. L'udienza è per l'incidente probatorio, voluto dal gip per cristallizzare le testimonianze che erano già state rese a ridosso dell'assassinio di Mansouri. Sfilano dunque persone che frequentavano le piazze di spaccio e senza fissa dimora. Tutti denunciati da Cinturrino per associazione a delinquere spaccio calunnie e false dichiarazioni al pm. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rogoredo, un testimone nel caso Cinturrino: "Mi diceva che voleva ammazzare Mansouri"

Omicidio Rogoredo, al via incidente probatorio per carabiniere Cinturrino, testimone: "Diceva che voleva ammazzare Zack"Il 41enne è accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, detto Zack, e di altri 40 capi d’imputazione.

Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: “Diceva che voleva ammazzare Mansorui”Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che "voleva ammazzare Zack".

Omidicio Rogoredo, un testimone: Zack aveva visto Cinturrino uccidere

Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Caso Cinturrino, verifiche anche sulla polizia locale dopo le dichiarazioni di pusher e tossicodipendenti; Un testimone contro Carmelo Cinturrino: Ci picchiava e ci portava via 4mila euro al giorno, tra droga e soldi; Rogoredo, i testimoni contro Cinturrino: Fino a 4mila euro al giorno dai pusher, entrò nel bosco sparando in aria.

Rogoredo, parla un testimone: Cinturrino diceva di voler ammazzare MansouriOltre 40 capi d’accusa per il poliziotto. Al via l’incidente probatorio: sei testimoni contro Cinturrino. La difesa attacca i testimoni ... affaritaliani.it

Omicidio Mansouri a Rogoredo, video del testimone contro Cinturrino: Se non pagavi ti dava le martellateFuori dall'aula parole contro Carmelo Cinturrino. Taglieggiava tutti e picchiava col martello, dice un testimone ... virgilio.it

Al via l'incidente probatorio per ascoltare i sei testimoni dell'indagine su Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per aver ucciso Abderrahim Mansouri, lo scorso 26 gennaio, in un controllo anti droga nel bosco di Rogoredo e indagato per oltre 30 capi di imp x.com

Il tossicodipendente, frequentatore del boschetto della droga di Rogoredo, è uno degli otto testimoni - facebook.com facebook