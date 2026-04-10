Rogoredo il legale di Cinturrino | Palese inattendibilità dei testimoni

A Rogoredo, il legale di Carmelo Cinturrino ha dichiarato che i testimoni ascoltati durante il processo sono palesemente inattendibili. Cinturrino, un poliziotto, è sotto processo per l’omicidio di Abderrahim Mansouri. La difesa ha sottolineato la mancanza di credibilità nelle testimonianze presentate contro il suo assistito. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella zona di Rogoredo e si sta svolgendo davanti a un giudice.

La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto imputato per l’ omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ha sollevato dubbi sull’attendibilità dei testimoni sentiti nell’udienza dell’incidente probatorio, svoltasi davanti al pm Giovanni Tarzia e al giudice Domenico Santoro. “La decisione è maturata dopo un’attenta riflessione sulle carte processuali: è emersa quella che a nostro avviso rappresenta una palese inattendibilità dei testimoni, nonché un loro coinvolgimento nell’attività di spaccio”. A dirlo è l’avvocato Marco Bianucci, che insieme al collega Davide Giugno difende l’imputato, interpellato dai cronisti durante una pausa dell’udienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rogoredo, il legale di Cinturrino: "Palese inattendibilità dei testimoni" Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su CinturrinoGli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo Saranno... Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: “Diceva che voleva ammazzare Mansorui”Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che "voleva ammazzare Zack". Rogoredo, legali Cinturrino: Lui molto attento e rispettoso, testimoni inattendibili Temi più discussi: Omicidio Rogoredo, la legale della famiglia di Mansouri: Realta' agghiacciante; Omicidio Rogoredo, la legale della famiglia di Mansouri: Realta' agghiacciante; Omicidio Rogoredo, la legale della famiglia di Mansouri: Realta' agghiacciante; Omicidio Rogoredo, la legale della famiglia di Mansouri: Realta' agghiacciante. Rogoredo, il legale di Cinturrino: Palese inattendibilità dei testimoni(LaPresse) La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto imputato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio nel boschetto ... stream24.ilsole24ore.com Rogoredo, testimone davanti ai pm: Cinturrino colpiva con un martelloIl primo testimone sentito nell’udienza dell’incidente probatorio a carico di Carmelo Cinturrino, il poliziotto imputato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri ... lapresse.it ANSA.it. . Sparatoria a Rogoredo, un testimone: "Se non pagavi Cinturrino ti colpiva. Mi disse: digli a Zack che lo ammazzo" #ANSA - facebook.com facebook Al via l'incidente probatorio per ascoltare i sei testimoni dell'indagine su Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per aver ucciso Abderrahim Mansouri, lo scorso 26 gennaio, in un controllo anti droga nel bosco di Rogoredo e indagato per oltre 30 capi di imp x.com