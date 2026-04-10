Il Milan di Allegri ha deciso di adottare un nuovo schema tattico, passando al 4-3-3, nel tentativo di migliorare la produzione offensiva. La squadra sta attraversando un momento di difficoltà nel reparto avanzato, e questa modifica mira a trovare nuove soluzioni per segnare. La scelta strategica coinvolge diversi interpreti, che dovranno adattarsi al cambio di impostazione per cercare di ottenere risultati migliori.

Il Milan di Allegri affronta una fase di profonda trasformazione tattica per sbloccare un reparto offensivo in evidente difficoltà. In vista della sfida imminente contro l’Udinese, lo staff tecnico sta testando soluzioni alternative al consolidato 3-5-2, puntando su un 4-3-3 che mira a restituire efficacia agli attaccanti rossoneri. La ricerca del gol tra crisi statistica e variazioni tattiche. Il calo prestazionale del settore offensivo rossonero è diventato un elemento centrale nel dibattito tecnico. La situazione è evidenziata dal dato relativo a Pulisic, il cui ability goal sembra essersi congelato: lo statunitense non riesce a trovare la rete dal 28 dicembre nella gara contro il Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione tattica in casa Milan: il 4-3-3 per sbloccare il gol

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GAZZETTA DELLO SPORT: “L’Inter sta preparando una rivoluzione vera, non un semplice restyling. Con Oaktree al comando, l’obiettivo è chiaro: squadra competitiva sì, ma sostenibile. La prima rottura è tattica: dopo oltre 7 anni si va verso l’addio alla difesa - facebook.com facebook

Chivu prepara la rivoluzione tattica in casa Inter Secondo "La Gazzetta dello Sport", l'allenatore non avrebbe accantonato l'idea di vedere la sua Inter con una veste diversa dal 3-5-2 Vi piacerebbe un'Inter così #Inter #spaziointer x.com