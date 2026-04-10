Rivana Garden più accessibile e priva di barriere | attivato l’elevatore al centro sociale

È stato installato un nuovo elevatore presso il centro Rivana Garden di via Gaetano Pesci, rendendo l'edificio più accessibile a tutte le persone. La piattaforma elevatrice permette ora a chi ha difficoltà di movimento di raggiungere il palco del teatro situato all’interno del centro. Questa modifica mira a eliminare le barriere architettoniche presenti, migliorando la possibilità di partecipazione alle attività sociali e culturali del luogo.

Svolta per il centro Rivana Garden di via Gaetano Pesci. Fulcro aggregativo e sociale, oggi privo di qualsiasi barriera architettonica grazie all'installazione di una piattaforma elevatrice che consentirà la fruibilità al palco del teatro alle persone non autosufficienti. L'intervento è stato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Roseto: cittadini mappano barriere, città più accessibile entroRoseto degli Abruzzi Avvia la Mappatura delle Barriere Architettoniche con un Piano Partecipativo. MyPlant & Garden 2026, al via ‘Un giardino in cui ri-fiorire’: concorso creativo per il sociale(Adnkronos) – Si intitola 'Un giardino in cui ri-fiorire' ed è il nuovo bando di concorso creativo a fini sociali lanciato oggi a Myplant & Garden,...