Riva del Garda cancella Mussolini dopo 102 anni | voto unanime nella notte?

Nella notte, il Consiglio comunale di Riva del Garda ha deciso di revocare all’unanimità la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini, una scelta che mette fine a una tradizione durata più di cent’anni. La decisione è stata presa dopo un dibattito che si è svolto nel corso della seduta, portando a una delibera condivisa da tutte le forze politiche presenti.

È arrivata nella tarda serata di ieri la decisione che chiude una pagina lunga oltre un secolo: il Consiglio comunale di Riva del Garda ha revocato all’unanimità la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Un voto compatto, senza divisioni, maturato al termine di una seduta dal forte peso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Riva del Garda, uccise la compagna buttandola già dal terzo piano: 22 anni a Ion GavrilaÈ stato condannato a 22 anni di carcere Ion Gavrila, colpevole dell'omicidio della compagna 46enne Maria Rosca. 24 anni di carcere per l’omicidio di Riva del Garda: la liteLa richiesta di 24 anni di carcere per Ion Gavrila, il compagno di Maria Rosca, ha riaperto una ferita ancora fresca a Riva del Garda. Argomenti più discussi: Riva del Garda al voto sulla cittadinanza a Mussolini; Battiti d'aprile; Incidente per due climber soccorsi al terdicesimo tiro della via degli Amici; famiglia soccorsa a Riva del Garda; Bike Festival Riva del Garda 2026 apre le iscrizioni all’Area Expo per tre giorni di competizioni e test ride. Riva del Garda, i «Battiti d'aprile» anticipano Intermittenze - https://labusa.info/riva-del-garda-i-battiti-daprile-anticipano-intermittenze/ - facebook.com facebook