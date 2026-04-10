Un viaggio nell’Italia dimenticata attraversa le aree interne, che costituiscono il 60% del territorio nazionale e sono popolate da circa 13 milioni di persone. Questi luoghi sono caratterizzati da difficoltà di vita e di sogno, spesso lontani dai centri urbani e dai servizi principali. La narrazione si concentra su un percorso chiamato “Ritorno al tratturo”, che permette di esplorare queste zone meno conosciute del paese.

Ci sono luoghi in Italia in cui vivere è difficile, sognare ancora di più. Sono le cosiddette aree interne, che rappresentano il 60% del territorio nazionale, e sono abitate da 13 milioni di persone. Luoghi che, nonostante questo, restano ai margini delle scelte strategiche della politica. Aree in cui, ancora oggi, per arrivare a scuola o in ospedale servono ore di viaggio. Territori segnati da spopolamento, emigrazione giovanile, bassi tassi di natalità e carenza di servizi essenziali – come mobilità, istruzione, sanità – ma ricchi di cultura e risorse naturali. Eppure, qualcosa si muove. Contadini, allevatori, piccoli imprenditori, studenti: restare nelle aree interne significa costruire nuove comunità, come alternativa a un modello di sviluppo che produce ricchezze per pochi e miseria per tanti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Ritorno al tratturo”: un viaggio nell’Italia dimenticata

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“Ritorno al tratturo” presentato in anteprima al BIF&STBARI – “Ritorno al tratturo”, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà...

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Ciao a tutti! Volevo chiedervi un confronto su una situazione che mi è capitata: qualcuno di voi si è mai trovato in una situazione simile Ho effettuato un'unica prenotazione con ryanair per un volo di andata e ritorno, il mio volo di andata è stato cancellato men - facebook.com facebook