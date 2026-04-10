Ritirati dal mercato coltelli forchette e cucchiai | cromo superiore ai limiti Il Ministero | Non usateli

Il Ministero ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di coltelli, forchette e cucchiai a causa di un livello di cromo superiore ai limiti di sicurezza. La misura riguarda un lotto di posate del marchio Ma Maison, vendute tramite il rivenditore Maury’s e importate dalla Abert Spa. La decisione è stata estesa a tutta la linea di prodotti per motivi di precauzione, e il pubblico viene invitato a non utilizzarli.

Il richiamo riguarda un lotto di posate Ma Maison vendute da Maury’s e importate dalla Abert Spa: è stato esteso a tutta la linea per precauzione. I consumatori sono invitati a non usarle e a restituirle al punto vendita per rimborso o sostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bicchieri ritirati dal mercato: “Non conformi, non usateli”La catena Flying Tiger Copenhagen – che ha vari punti vendita in Toscana – ha annunciato il ritiro immediato di una serie di bicchieri in vetro...

Decreto sicurezza, Sensi (PD): “Dal governo solo propaganda e punizioni: lo stop ai coltelli non ferma la violenza”Dopo il caso di La Spezia, il governo accelera sul pacchetto sicurezza e valuta di rendere subito operative le norme anti-coltelli, spostandole nel...

Argomenti più discussi: Rischio passaggio cromo sugli alimenti: ritirati dal mercato coltelli, forchette e cucchiai. Ecco quale marca e cosa fare; Rischio passaggio cromo sugli alimenti: ritirati dal commercio coltelli, forchette e cucchiai. Ecco quale marche e cosa fare.

«Rischio passaggio cromo sugli alimenti»: ritirati dal mercato coltelli, forchette e cucchiai. Ecco quale marca e cosa fareUn set completo di posate - coltelli, forchette, cucchiai e cucchiaiani da caffè - ritirati dal commercio per «rischio migrazione ... msn.com

Sughi pronti in vetro ritirati dal commercio: marchi e lotti coinvoltiNuovi richiami per diversi lotti di sughi confezionati in vasetti di vetro: le autorità invitano i consumatori a restituirli a causa del possibile rischio di corpi estranei nei prodotti. notizie.it

maxi sequestro a Trieste: oltre 2.200 prodotti fuori norma ritirati dai negozi - facebook.com facebook

Pensavi si fossero ritirati, invece giocano ancora: gli ex Serie A 'desaparecidos' #SkySport #SkySerieA x.com