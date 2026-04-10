Nella giornata di oggi, si sono svolti i match della Serie A 202526 con le squadre di Roma e Pisa in campo. La redazione segue in tempo reale gli esiti delle partite, offrendo aggiornamenti sui risultati e sui punteggi delle squadre coinvolte. L’attenzione è puntata anche sulla Juventus, con uno sguardo alle sue prestazioni e al cammino nel campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Roma e Pisa

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Pisa e SassuoloPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Verona Pisa in campoCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

PULISIC entra e la RIBALTA: Torino-Milan 2-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Temi più discussi: Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie B – Risultati e tabellini della trentatreesima giornata; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN.

Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, Juve-Genoa 2-0. Napoli-Milan 1-0. VIDEO ... tg24.sky.it

Serie A, Parma-Cremonese 0-2. Milan-Torino 3-2, Juventus-Sassuolo 1-1. VIDEOÈ proseguita oggi la trentesima giornata del campionato di serie A 2025-26. Dopo le vittorie di ieri di Napoli e Udinese, sono tre gli incontri in calendario oggi: alle 15 la Cremonese ha vinto a Parm ... tg24.sky.it

Spese da Serie A, risultati da brividi in B: nuovi dati sulle commissioni ai procuratori, valore rosa e ingaggi. Cifre, record, trend e confronti - facebook.com facebook

Risultati della 31esima e classifica di Serie A aggiornata x.com