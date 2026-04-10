Oggi alle 18, al Salone Pallerini di Palazzo Gradari, si terrà la presentazione del libro di Michele Servadio intitolato Nicoletta Bonarelli dal vero all’anima. L’evento, con ingresso libero, offre l’occasione di riscoprire la figura della pittrice, attraverso un testo che esplora il suo percorso artistico e personale. La presentazione si svolge in un contesto culturale dedicato all’arte e alla storia locale.

Oggi alle ore 18 (ingresso libero) il Salone Pallerini di Palazzo Gradari ospita la presentazione del libro di Michele Servadio dal titolo Nicoletta Bonarelli dal vero all’anima. Vita e opere di una pittrice del Novecento (Affinità Elettive Edizioni, 2026). La serata, con il patrocinio del Comune di Pesaro, sarà arricchita da letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Fra le più interessanti pittrici del panorama artistico marchigiano e laziale del Novecento, Nicoletta Bonarelli (Pesaro, 1906 - Cineto Romano, 2002) ha saputo trasmettere nelle sue opere l’essenza stessa della sua vita, in particolare l’esperienza di donna e madre. Nata a Pesaro da un’antica famiglia aristocratica, si trasferisce giovanissima a Roma dove si forma all’Accademia di Belle Arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riscoprire Nicoletta Bonarelli, pittrice alla ricerca dell’anima

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La presentazione del libro di Michele Servadio “Nicoletta Bonarelli. Dal vero all’anima. Vita e opere di una pittrice del Novecento” è stata molto partecipata da un pubblico attento e coinvolto. Una vita d’artista con snodi significativi, una pittrice che ha saputo gu - facebook.com facebook