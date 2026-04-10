Riscoperta una farfalla di 34 milioni di anni | è un miracolo fossile

È stata identificata una farfalla fossile risalente a circa 34 milioni di anni fa, considerata un ritrovamento estremamente raro nel campo della paleontologia. Il reperto, un esemplare di grande interesse, è stato scoperto grazie all’esame approfondito di una lastra che era stata in precedenza sottovalutata. La farfalla, di specie imperatore, ha attirato l’attenzione degli studiosi per le sue caratteristiche ben conservate e per la sua età.

Un reperto paleontologico di eccezionale rarità, una farfalla imperatore rimasta intrappolata nel tempo per 34 milioni di anni, è stato finalmente identificato grazie a un'analisi meticolosa di una lastra precedentemente trascurata. Il fossile, appartenente alla specie Apaturoides monikae, offre oggi una chiave di lettura fondamentale per comprendere l'evoluzione dei Lepidotteri durante l'epoca del Rupeliano. La scoperta ha origine da un esemplare raccolto nel 1979 da Herbert Lutz all'interno de . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riscoperta una farfalla di 34 milioni di anni: è un miracolo fossile Magnifico fossile di farfalla imperatore preistorica scoperto in Francia: “Ha 34 milioni di anni”Un team di ricerca internazionale ha descritto il magnifico fossile di una farfalla imperatore vissuta tra i 34 e i 28 milioni di anni fa,... Ecco il Masripithecus – scoperto in Egitto un fossile di 18 milioni di anni che riscrive la storia dell’evoluzioneUn fossile scoperto nel Sinai potrebbe riscrivere la storia dell’evoluzione dei primati e degli uomini. Temi più discussi: Bagnoregio entra nell'associazione delle vie Francigene: Saremo protagonisti nel circuito internazionale; Mario Persico: online l’intervista a Luca Lupoli sulla riscoperta di un compositore napoletano del Novecento; Aosta City Blues – capitolo 19; Aosta City Blues – capitolo 18. Scoperto uno straordinario fossile di farfalla imperatore (conservato perfettamente): ha 34 milioni di anniIn Provenza una lastra dell’Oligocene conserva ali, ocelli e corpo di una farfalla imperatore ancestrale con dettagli rarissimi. greenme.it Cosa significa vedere una farfalla bianca: di quali specie si tratta e perché entrano nelle caseLe farfalle sono insetti che hanno sempre esercitato un forte fascino simbolico sugli esseri umani. In molte culture, per esempio, sono state e vengono tutt'ora considerate messaggere spirituali: in ... fanpage.it Dopo anni di dominio assoluto in #MotoGP, la Ducati si è riscoperta attaccabile dalla concorrenza. Sinora il tabellino delle vittorie segna zero, un qualcosa di incredibile per un marchio che negli ultimi anni ci aveva abituati a monopolizzare l'intero podio per di - facebook.com facebook Dopo la «Trilogia di Copenaghen» continua la riscoperta di Tove Ditlevsen: «I volti» arriva oggi in libreria e online, nella traduzione di Alessandro Storti. Nella Copenaghen di fine anni Sessanta, Lise Mundus è scrittrice di libri per ragazzi e madre di famiglia: d x.com