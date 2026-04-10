Rischio crollo a Porta Nolana sgomberati tre edifici

A Porta Nolana, tre edifici sono stati evacuati a causa di problemi di staticità che hanno portato alla valutazione di un possibile rischio crollo. In particolare, un edificio in Vico Pergole è stato dichiarato a rischio di cedimento, portando allo sgombero delle strutture circostanti. Le autorità hanno preso provvedimenti per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti.

Problemi di staticità hanno determinato il rischio crollo di un edificio in Vico Pergole a Porta Nolana. I problemi di staticità sono stati riscontrati dai Vigili del fuoco, giunti sul posto in serata dopo una segnalazione. Gli sgomberiL'edificio che manifesta problemi di staticità, 6 piani fuori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Edifici a rischio crollo nel Casertano, stop ad attività commercialiTempo di lettura: 2 minutiPalazzi a rischio crollo a Castel Volturno, al Villaggio Coppola. L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: “Rischio crollo imminente anche per edifici storici”Nella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante...