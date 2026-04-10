Risarcimento per la morte del piccolo Domenico l' avvocato Petruzzi | Mai preso percentuali

Un avvocato ha precisato che non ha mai ricevuto percentuali sul risarcimento relativo alla morte di un bambino. Recentemente, è stato coinvolto in discussioni mediatiche e sui social network a causa di alcune sue affermazioni sul possibile risarcimento destinato alla famiglia coinvolta. L'avvocato ha chiarito di aver sempre evitato di ricevere compensi in percentuale, smentendo ogni implicazione di interesse personale nelle questioni giudiziarie.

"Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimento che potrebbe spettare alla famiglia Caliendo e voglio sottolineare che non ho mai fatto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi: “È stato Oppido ad accusare i sanitari del Monaldi”Mazzette, lavori e potere: Santamaria, il super-dirigente, faceva tutto da solo? “La uccido, è una p****”: minacce di morte all’ex moglie, arrestato. Temi più discussi: Morte di Domenico, si tratta per il risarcimento del Monaldi. La famiglia ha chiesto 3 milioni; Paziente muore per un clistere. Maxi risarcimento dall'Ulss 8 Berica ai familiari; Risarcimento per la morte del piccolo Domenico, l'avvocato Petruzzi: Mai preso percentuali; Incidente fatale per un 20enne. Nessun risarcimento alla famiglia. Risarcimento per la morte del piccolo Domenico, l'avvocato Petruzzi: Mai preso percentualiNelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimen ... napolitoday.it Scontro sul risarcimento da 3 milioni per la morte di DomenicoUna legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda su cui non vi è nulla di cui vergognarsi. Così il legale della famiglia Caliendo-Mar ... ansa.it «Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimento che potrebbe spettare alla famiglia Caliendo e voglio sott - facebook.com facebook Risarcimento danni: da oggi regole e importi uniformi per tutta Italia x.com/i/broadcasts/1… x.com