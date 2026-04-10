Rimini il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’dromassaggio è stato dichiarato morto

Nella notte tra il 11 e il 12 ottobre, un ragazzo di 12 anni è deceduto all’ospedale di Rimini dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di aspirazione di una piscina in un complesso a Pennabilli. Il giovane era rimasto incastrato nel dispositivo durante una visita in piscina e le sue condizioni sono state giudicate gravi fin dai primi soccorsi. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La scorsa notte è stato dichiarato il decesso del 12enne ricoverato in ospedale a Rimini rimasto incastrato nel bocchettone di aspirazione di una piscina in un complesso di Pennabilli. Poche ore prima era sopraggiunta la morte cerebrale. Il piccolo originario di San Benedetto del Tronto nelle Marche non aveva mai ripreso conoscenza ed era stato tirato fuori dall’acqua in arresto cardiaco il giorno di Pasqua. La Procura di Rimini ha sequestrato la vasca e aperto un fascicolo: l’ipotesi iniziale di lesioni gravissime è destinata a essere riqualificata in omicidio colposo. Il Gratta e vinci regalato da lui da 500 mila euro? «Perché non vale niente». 🔗 Leggi su Open.online Rimini, dichiarato morto il 12enne risucchiato in bocchettone idromassaggioÈ stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioSi spengono definitivamente le speranze per il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio di un bocchettone di... Temi più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Rimini, 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio: è gravissimo; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, è gravissimo; Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio. Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggioDopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte non c’è più niente da fare per il piccolo rimasto incastrato sott’acqua: proseguono le indagini, l’ipotesi è di omicidio colposo ... ilgiornale.it Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, durante il giorno ... ilgazzettino.it Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, hanno dichiarato la mo - facebook.com facebook Verifiche sui prezzi e sul rispetto del decreto Trasparenza: scattano sanzioni #Rimini #Attualita x.com