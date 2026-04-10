Rimborso Irpef al 50% in Sicilia per nuovi residenti dall' estero

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, è stato approvato un provvedimento che prevede un rimborso dell'Irpef pari al 50 per cento per i nuovi residenti provenienti dall'estero che trasferiscono il proprio domicilio fiscale in un Comune dell'isola. La misura riguarda tutte le persone che decideranno di stabilirsi in Sicilia e si applica alle imposte sul reddito delle persone fisiche. La normativa è stata pubblicata ufficialmente ed entrerà in vigore a breve.

Rimborso dell'Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall'estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell'Isola. È quanto prevede, in attuazione di una norma dell'ultima legge di Stabilità, il decreto dell'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, approvato oggi dalla giunta regionale. "Con questa misura - dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - offriamo un incentivo sia agli stranieri che scelgono di vivere in Sicilia, magari per beneficiare del suo stile di vita, sia agli emigrati, e in particolare i più giovani, che vogliono tornare a vivere nell'Isola". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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