Una recente relazione pubblicata dalla Federazione calcistica italiana presenta dati e analisi sullo stato attuale del calcio nel paese. Il documento include numeri e osservazioni che dipingono un quadro critico, ma alcuni aspetti vengono omessi o semplificati. La pubblicazione ha ricevuto attenzione da parte della stampa che spesso si allinea con le posizioni ufficiali, senza approfondire le cause profonde delle criticità evidenziate.

Tanti numeri, qualche mezza verità e troppe bugie. La “relazione sullo stato di salute del calcio italiano ” pubblicata dalla FederCalcio scatta una fotografia impietosa del movimento, dimenticandosi però la cosa più importante: chi l’ha ridotto così. LA SFIDA AL GOVERNO. È l’ultimo (?) atto di Gabriele Gravina da n.1 della Figc. L’aveva preparato per l’audizione alla Camera dei Deputati che era stata convocata dopo l’eliminazione dell’ Italia contro la Bosnia, e poi annullata successivamente alle dimissioni. La politica evidentemente non voleva concedere un’inutile vetrina al presidente dimissionario. Lui l’ha pubblicata lo stesso, con tono chiaramente polemico, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e inchiodare – nelle sue intenzioni – il governo alle sue responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforme, giovani, arbitri: le bugie e le omissioni nel dossier di Gravina sul calcio italiano, celebrato dalla stampa amica

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Napoli, dossier arbitri: 9 torti subiti. Le 3 proposte di ADL sul VARLa misura è colma: la scandalosa direzione di Bergamo scoperchia un vaso di Pandora fatto di decisioni a senso unico.

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Giovani, stadi, riforme per arbitri e campionati: le dieci proposte di Gravina per cambiare il calcio in Italia, pubblicata la relazione sullo stato di salute. Sono ancora in ...Pubblicata la relazione sullo stato di salute del calcio italiano e le dieci proposte da parte del dimissionario presidente della FIGC. msn.com

Figc in crisi, le riforme possono attendere. Stallo totale per calcio giovanile e arbitriGabriele Gravina l’aveva presentata otto giorni prima di Italia-Irlanda del Nord la riforma sui giovani. Un atto dovuto dopo sette anni di presidenza alla Figc nei quali l’Italia ... ilmessaggero.it

Quattro anni, zero riforme: i numeri non mentono, la propaganda del governo Meloni invece... Un grande Giuseppe Conte suona la sveglia rederendaria a Giorgia Meloni e alla sua propaganda. - facebook.com facebook

Il momento buono per fare le riforme è sempre un altro. E se provassimo, per una volta, a farle adesso Il Governo deve scegliere come affrontare la legge di bilancio 2027. Invece di cedere alla solita spesa elettorale, è possibile coniugare rigore dei conti e int x.com