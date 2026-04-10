Riforme giovani arbitri | le bugie e le omissioni nel dossier di Gravina sul calcio italiano celebrato dalla stampa amica

Da ilfattoquotidiano.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente relazione pubblicata dalla Federazione calcistica italiana presenta dati e analisi sullo stato attuale del calcio nel paese. Il documento include numeri e osservazioni che dipingono un quadro critico, ma alcuni aspetti vengono omessi o semplificati. La pubblicazione ha ricevuto attenzione da parte della stampa che spesso si allinea con le posizioni ufficiali, senza approfondire le cause profonde delle criticità evidenziate.

Tanti numeri, qualche mezza verità e troppe bugie. La “relazione sullo stato di salute del calcio italiano ” pubblicata dalla FederCalcio scatta una fotografia impietosa del movimento, dimenticandosi però la cosa più importante: chi l’ha ridotto così. LA SFIDA AL GOVERNO. È l’ultimo (?) atto di Gabriele Gravina da n.1 della Figc. L’aveva preparato per l’audizione alla Camera dei Deputati che era stata convocata dopo l’eliminazione dell’ Italia contro la Bosnia, e poi annullata successivamente alle dimissioni. La politica evidentemente non voleva concedere un’inutile vetrina al presidente dimissionario. Lui l’ha pubblicata lo stesso, con tono chiaramente polemico, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e inchiodare – nelle sue intenzioni – il governo alle sue responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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