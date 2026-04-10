Riforma Nordio | il rischio blocco dei tribunali dopo l’allarme

Un’associazione di pubblici ufficiali ha segnalato che la riforma Nordio potrebbe causare un blocco dei tribunali italiani. Ha chiesto di sospendere subito la norma che prevede l’introduzione del giudice per le indagini preliminari collegiale. La questione riguarda la possibile interruzione dei processi e l’effetto sulla gestione dei procedimenti giudiziari. La richiesta è rivolta al Governo e al Parlamento.

L’Associazione Nazionale Pubblici Ufficiali ha lanciato un allarme che rischia di far saltare l’equilibrio dei tribunali italiani, chiedendo al Governo e al Parlamento una sospensione immediata della norma che introduce il giudice per le indagini preliminari collegiale. La richiesta arriva in un momento di delicato dialogo tra politica e magistratura, dopo i segnali di distensione emersi a seguito del referendum, e punta a bloccare l’applicazione di un provvedimento della legge Nordio fissata per il 24 agosto prossimo. Il cuore della controversia risiede in una riforma approvata due anni fa che, oltre ad aver eliminato il reato di abuso d’ufficio, impone che le decisioni riguardanti la custodia cautelare o le misure detentive provvisorie siano prese da un gruppo di più giudici durante le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma Nordio: il rischio blocco dei tribunali dopo l’allarme Gip collegiale, l’allarme dell’Anm sull’ennesima riforma del ministro Nordio: “Bloccate la norma o i Tribunali si fermano”“Sospendere subito l’entrata in vigore della norma” che prevede l’introduzione del Giudice per le indagini preliminare (Gip) collegiale, almeno “fino... Anno giudiziario, l?allarme dei magistrati: «Riforma mette a rischio autonomia e indipendenza»Per il terzo anno consecutivo alla guida dell’Assemblea generale dei magistrati della Corte d’Appello di Lecce, il presidente Roberto Carrelli... Temi più discussi: L’azzardo della riforma Nordio; Travaglio: Riforma Nordio rallenta la giustizia ma è una scelta precisa: da trent’anni lavorano per sfasciarla; Presidente dei gip a Milano: 'Processi a rischio paralisi con la legge Nordio'; Con il Gip collegiale più garanzie ma rischio paralisi. Gip collegiale, l’allarme dell’Anm sull’ennesima riforma del ministro Nordio: Bloccate la norma o i Tribunali si fermanoDa agosto dovranno essere tre i gip a decidere sulle misure cautelari. Una previsione che rischia di bloccare i Tribunali ... lanotiziagiornale.it Il parere del Csm contro la riforma Nordio è il trionfo del pregiudizioIl Consiglio superiore della magistratura ha approvato un parere in cui si sostiene che la separazione delle carriere porterà alla sottoposizione del pubblico ministero alla politica. Ma tutto si basa ... ilfoglio.it #ottoemezzo Travaglio: “Riforma Nordio rallenta la giustizia ma è una scelta precisa: da trent’anni lavorano per sfasciarla” x.com La sconfitta sulla riforma Nordio, la questione dei sottosegretari e l’ok di Roberto Occhiuto alle pre-intese sulla sanità rendono in salita la corsa ai comuni. Sullo sfondo resta il delicato nodo degli equilibri interni della coalizione fra la debolezza della Lega e le - facebook.com facebook