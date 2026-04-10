Riepilogo della UEFA Conference League | lo Strasburgo perde con una sconfitta clamorosa mentre il Palace è in corsa per affrontare lo Shakhtar

Nella UEFA Conference League, lo Strasburgo ha subito una sconfitta significativa, mentre il Crystal Palace si trova ancora in corsa per affrontare lo Shakhtar. In questi ultimi minuti, sui social si susseguono commenti e polemiche riguardo alle partite e alle prestazioni delle squadre coinvolte, senza che siano ancora emersi ufficiali interventi o dichiarazioni da parte delle società o degli organi competenti.

2026-04-09 23:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Rivivi il meglio delle azioni dei quarti di finale della UEFA Conference League di stasera Il Crystal Palace continua il suo tentativo di conquistare il primo trofeo europeo in assoluto nella UEFA Conference League, e stasera gli Eagles hanno affrontato una dura prova contro la Fiorentina nell’andata dei quarti di finale. La squadra di Oliver Glasner ha vinto con un comodo 3-0 contro gli italiani, mettendosi in una posizione forte per avanzare alla final four la prossima settimana. Ma questa non è stata l’unica azione della serata, con altri tre incontri che hanno offerto un calcio emozionante mentre ci avviamo verso la fine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Champions League, Luis Enrique esplode dopo la sconfitta con lo Sporting Lisbona: “Il calcio è una me**a”Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique vive una notte da incubo a Lisbona, uscendo sconfitto dal confronto con lo Sporting Clube de Portugal...

Confermate le formazioni per lo scontro della Conference League2026-03-12 20:54:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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LA VOCE DELLA SERA! Torna il consueto riepilogo di giornata! I Friedkin sono pronti a rivoluzionare la squadra. Gasperini, Massara e Ranieri non sono in discussione, ma la rosa subirà una variazione importante. Oltre alla Juventus, anche l'Inter ha mo - facebook.com facebook

Il riepilogo della settimana 1 Ospite ad “Aria Pulita” ho ribadito che una crisi così impattante per le nostre economie richiede serietà. Il Governo è già intervenuto, ma serve un’Europa all’altezza: con risorse straordinarie, per affrontare questa crisi e ren x.com