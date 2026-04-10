Richiesta di sponsorizzazioni in cambio di foto e figurine della squadra | È una truffa
Una truffa si diffonde attraverso annunci che promettono contributi economici in cambio di foto, album e figurine di una squadra di calcio. Le richieste di sponsorizzazioni sono false e mirano a ingannare le persone, secondo quanto segnalato. Le autorità hanno confermato che si tratta di un tentativo di frode, aggiungendosi ad altre situazioni simili già riscontrate in diversi settori. Nessun contributo reale viene offerto in cambio di materiale fotografico o figurine.
MAGLIE – Contributi economici in cambio di foto, album e figurine della propria squadra del cuore: nulla di vero, ma solo l’ennesima truffa che si aggiunge alle molte già diffuse in vari settori. Ora il raggiro arriva nel calcio e a chiedere attenzione, smentendo l’iniziativa e sollecitando le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Nessuna richiesta di risarcimento, sul tavolo solo la richiesta di riunire il nucleo familiare. Le parole dell’avvocato Marco Femminale, legale della “famiglia nel bosco” a Fanpage.it - facebook.com facebook
Sarà la solita richiesta di risarcimento in sede civile che impegna poco e fa sembrare che mostri i muscoli. x.com