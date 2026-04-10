Richiesta di sponsorizzazioni in cambio di foto e figurine della squadra | È una truffa

Una truffa si diffonde attraverso annunci che promettono contributi economici in cambio di foto, album e figurine di una squadra di calcio. Le richieste di sponsorizzazioni sono false e mirano a ingannare le persone, secondo quanto segnalato. Le autorità hanno confermato che si tratta di un tentativo di frode, aggiungendosi ad altre situazioni simili già riscontrate in diversi settori. Nessun contributo reale viene offerto in cambio di materiale fotografico o figurine.