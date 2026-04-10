Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo di diversi lotti di posate, tra cui coltelli, forchette e cucchiai, a causa di livelli di cromo superiori ai limiti consentiti. La comunicazione riguarda specifici lotti distribuiti sul mercato, che sono stati ritirati dalle vendite per evitare rischi per la salute dei consumatori. Nessuna altra informazione sulle quantità o sui marchi coinvolti è stata fornita al momento.

Richiamo del Ministero della Salute per le posate Ma Maison linea Exagona, a causa di una quantità di cromo oltre i limiti. Coinvolto un lotto venduto dall’insegna Maury’s. I consumatori sono invitati a restituire i prodotti senza utilizzarli: il rischio riguarda la migrazione di metalli da forchette, coltelli e cucchiai nei cibi. Eccesso di cromo, posate a rischio Il richiamo del Ministero della Salute coinvolge, nel dettaglio, un set completo di posate da tavola venduto in Italia, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori. L’allerta è stata pubblicata sul portale del Ministero e interessa diversi articoli della linea Exagona a marchio Ma Maison, distribuiti nei negozi Maury’s. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di posate per cromo superiore ai limiti: allarme per lotti di coltelli, forchette e cucchiai

Ritirati dal mercato coltelli, forchette e cucchiai: cromo superiore ai limiti. Il Ministero: “Non usateli”Il richiamo riguarda un lotto di posate Ma Maison vendute da Maury’s e importate dalla Abert Spa: è stato esteso a tutta la linea per precauzione.

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