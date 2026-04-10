Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un set di posate da tavola marchiato Ma Maison, linea Exagona, prodotto da Abert Spa. Il richiamo è stato deciso a causa di un livello di cromo superiore ai limiti di sicurezza. La comunicazione riguarda tutte le confezioni distribuite sul mercato, invitando i consumatori a non utilizzare gli utensili e a contattare i punti vendita per le eventuali procedure di rimborso o sostituzione.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo che riguarda un set completo di posate da tavola a marchio Ma Maison, linea Exagona, prodotto da Abert Spa. Il motivo del ritiro è serio: le analisi di laboratorio hanno rilevato una migrazione di cromo superiore ai limiti previsti dalla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, con un potenziale rischio per la salute dei consumatori. I prodotti interessati. I test hanno evidenziato valori di cromo che eccedono i limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di materiali destinati al contatto con gli alimenti. Si tratta di una soglia fissata per tutelare i consumatori dal rischio di ingestione di sostanze potenzialmente nocive attraverso il cibo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Richiamate posate da tavola per eccesso di cromo, i rischi per la salute

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