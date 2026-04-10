Ricerche del 53enne pugliese disperso per il crollo del ponte in Molise Nono giorno

Sono passati nove giorni da quando Domenico Racanati, un uomo di 53 anni di Bisceglie, è scomparso a seguito del crollo di un ponte sul fiume Trigno lungo la strada statale 16. La sua auto è stata trovata nel territorio di Montenero di Bisaccia, mentre le ricerche proseguono senza sosta senza aver ancora portato al suo ritrovamento. Le operazioni di ricerca continuano con l'obiettivo di localizzarlo.

È il nono giorno di ricerche di Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. Disperso in territorio di Montenero di Bisaccia per il crollo del ponte sul fiume Trigno che stava percorrendo, strada statale 16, in viaggio verso Ortona. Ieri l’appello della figlia: le ricerche non vengano interrotte, ogni minuto può essere decisivo. (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ricerche del 53enne pugliese disperso per il crollo del ponte in Molise Nono giorno Leggi anche: Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie ITALIA SPEZZATA: Il crollo dei ponti tra Abruzzo e Molise è un disastro annunciato Temi più discussi: Proseguono le ricerche del 53enne pugliese lungo il fiume Trigno; Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Maltempo, trovata targa auto dell'uomo disperso in crollo ponte Trigno; Ricerche anche oggi del 53enne pugliese scomparso. Vigili del fuoco: fra Molise, Puglia e Abruzzo oltre 2200 interventi dal 31 marzo. Faeto: lavori per la strada dopo la frana Le conseguenze del maltempo: oggi nelle tre regioni più di 500 pompieri e 180. Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieRicerche anche da stamani nel fiume Tragno e nelle zone circostanti. Domenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, è disperso da giovedì mattina quando, attraversando in automobile il ponte sull ... noinotizie.it Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieOggi è il sesto giorno di ricerche. Finora è stata trovata la targa ed è stato trovato un parafango. Del resto dell’auto e soprattutto del conducente Domenico Racanati non c’è traccia. In viaggio vers ... noinotizie.it Le ricerche dell’uomo disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo del ponte sulla Statale 16, il 53enne Domenico Racanati, proseguono con l’intervento di personale Usar-M, specializzato in verifiche sotto le macerie. L’obiettivo è ispezionare l’area sottostan - facebook.com facebook Le ricerche del disperso nel crollo di un ponte in Abruzzo sono più complicate del previsto x.com