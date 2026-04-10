Ricerca per simulazioni più realistiche arriva il display olfattivo indossabile

Da ildenaro.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di ricercatori in Giappone ha creato un nuovo display olfattivo indossabile che permette di simulare diverse fragranze in modo più realistico. Il dispositivo, multicanale, può rilasciare più aromi contemporaneamente, offrendo nuove possibilità in ambito di ricerca e sperimentazione. Questa innovazione mira a migliorare le simulazioni sensoriali, ampliando le applicazioni nel campo della tecnologia e delle esperienze immersive.

L’odore fa la differenza, e non parliamo solo di quello corporeo. Lo sanno bene i ricercatori nipponici che hanno sviluppato un  nuovo display olfattivo indossabile multicanale. Il device, messo a punto dall’ Istituto di Scienze di Tokyo,  permette di  sperimentare diverse fragranze  mentre si esplorano ambienti virtuali. Il dispositivo è in grado di  miscelare fino a otto fragranze in tempo reale  e di diffonderle con un controllo preciso dell’intensità olfattiva. Ma qual è lo scopo?  Sincronizzando l’olfatto con i contenuti di realtà virtuale,  il dispositivo consente un maggiore realismo, aprendo nuove possibilità per un intrattenimento digitale più coinvolgente, una formazione simulata più realistica ma anche  future tecnologie digitali per la diffusione di profumi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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