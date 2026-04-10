Ribaltone meteo quando e come cambia tutto | le previsioni per il weekend

Le previsioni meteo indicano un cambiamento improvviso nel corso del weekend, con un calo delle temperature e condizioni di maltempo in alcune zone. Questa svolta climatica interrompe la serie di giornate calme e soleggiate che hanno caratterizzato l’inizio di aprile, paragonato a un mese di maggio per il suo clima mite. Le autorità meteo hanno diffuso allerte e avvertono di possibili disagi legati alle piogge e ai venti intensi previsti nei prossimi giorni.

Arriva una “spallata” a questa primavera che ha fatto somigliare l’inizio di aprile al mese di maggio. Quelle del fine settimana dovrebbero essere infatti le ultime ore di tempo stabile e soleggiato perché “nel corso di domenica – spiegano da 3bemteo.com - la situazione subirà un progressivo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Meteo Pasqua e Pasquetta, cambia tutto! Ribaltone in arrivo, le previsioniPioggia, freddo e cieli chiusi: la settimana che porta a Pasqua sembra voler giocare contro i programmi all’aperto.

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Giù le temperature, dopo il caldo arriva la pioggia: le previsioni meteoPrime crepe in arrivo nella primavera. Dopo giornate di sole e caldo, con temperature che hanno superato la soglia dei 26°C, anomale rispetto alla media del periodo, l'Italia si prepara a vivere l'enn ... adnkronos.com

Sembra che sia già estate, ma durerà poco: il ribaltone meteo è alle porteTemperature ancora fuori stagione fino a venerdì, ma il fine settimana riporta un clima più fresco e variabile, con un peggioramento atteso da domenica sera ... iodonna.it

Meteo, Giuliacci: ribaltone all'ultimo per la settimana in arrivo. Attenzione, ci sar...Altro... - facebook.com facebook

Dal tepore quasi primaverile a un’atmosfera da ottobre: il ribaltone è dietro l’angolo. Fino a domenica il clima resterà mite, con solo un lieve calo di 2-3 °C sui versanti adriatici e qualche episodio di instabilità pomeridiana sull’Appennino centro-meridionale tra x.com