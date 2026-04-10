A Rieti si è verificato un cambio di allenatore con l'esonero di Franco Ciani e il suo vice Alessandro Iacozza. La società ha annunciato l’ingaggio di Crosariol come nuovo allenatore. La decisione è stata comunicata ieri, provocando una svolta nella gestione tecnica della squadra. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi che hanno portato a questa scelta improvvisa.

Ribaltone a Rieti che ieri ha sollevato dall’incarico il capo-allenatore Franco Ciani ed il suo vice Alessandro Iacozza. Al suo posto, il club laziale ha affidato l’incarico sino al 30 giugno ad Andrea Crosariol, che vestì da giocatore anche la maglia della Vuelle nella stagione 201213. Una lunga carriera sotto canestro, vissuta in piazze importanti come Bologna (sponda Virtus), Roma, Avellino, Pesaro, Venezia, Reggio Calabria e Cantù, Crosariol, vanta anche 67 presenze in Nazionale, tra il 2006 e il 2017. Come allenatore, invece, l’ex pivot che oggi ha 41 anni, ha iniziato ricoprendo il ruolo di vice all’EuroBasket Roma tra il 2020 e il 2022 dove nel finale di stagione ha preso in mano la squadra come primo allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ribaltone a Rieti: esonerato Ciani. Crosariol è il nuovo allenatore

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