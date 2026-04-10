Riappare Louis Tomlinson indie-pop ma essenziale

Dopo dieci anni dalla fine degli One Direction, uno dei membri della band è tornato con una nuova musica. La sua ultima proposta musicale si distingue per uno stile indie-pop, più semplice e diretto rispetto ai lavori passati. La sua presenza pubblica è stata molto attesa dai fan, che hanno seguito con interesse il suo ritorno nel mondo della musica. La sua ripresa artistica si inserisce in un momento di pausa indefinita dalla scena musicale di gruppo.

Chiamala, se vuoi “pausa indefinita”. Dieci anni dopo gli One Direction sono ormai solo ricordo, ma non tutte le storie si esauriscono con lo scioglimento della band. Alcune, piuttosto, cambiano forma. È il caso di Louis Tomlinson, in scena nuovamente al Forum quattro anni dopo l’ultima apparizione con un percorso pienamente suo, lontano dalle dinamiche del gruppo ma ancora capace di parlare a milioni di persone. Da Doncaster al palcoscenico globale, la traiettoria di Louis Tomlinson è tutto fuorché lineare. Nato Louis Troy Austin, Tomlinson ha scelto il cognome del patrigno che l’ha cresciuto, trasformandolo in un “marchio” riconoscibile in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riappare Louis Tomlinson, indie-pop ma essenziale “Non posso portare questo peso a lungo. Ma non l’ho ancora superato”: Louis Tomlinson commovente nel brano inedito “Dark to light” dedicato a Liam Payne“How Did I Get Here?” è il titolo dell’ultimo album di Louis Tomlinson, pubblicato ieri venerdì 23 gennaio. Louis Tomlinson: l’ex One Direction si reinventa da solistaIl nuovo album di inediti dell’ex One Directioni Louis Tomlinson, How did I get there? debutta al primo posto della classifica Cd, Vinili e...