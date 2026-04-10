La pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano di Castelfiorentino è stata recentemente restaurata. L'intervento ha riguardato il consolidamento strutturale e il recupero degli elementi architettonici originari. La chiesa, situata lungo la via Francigena, risale almeno al XII secolo. La conclusione dei lavori permette di preservare l'edificio e di garantirne la fruibilità per i visitatori e i pellegrini.

Castelfiorentino (Firenze), 10 aprile 2026 – La pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano di Castelfiorentino torna al suo antico splendore: è stato infatti completato il restauro dell’intero complesso monumentale indicato da Sigerico nel suo diario come una delle “soste” lungo la via Francigena, un mirabile esempio di pieve romanica che potrà finalmente essere visitata dai turisti e dai numerosi escursionisti che ogni anno percorrono l’antico tracciato. E già si guarda ai prossimi interventi, che partiranno entro breve, e riguardano la riqualificazione di tutta l’area esterna circostante, con la sistemazione del parco e la realizzazione di un doppio percorso pedonale, in grado di connettere in modo armonico e accessibile la pieve con il parcheggio e l’area di sosta attrezzata, a disposizione dei turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restaurata la pieve di Coiano, una perla della via Francigena

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