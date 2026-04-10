Restano impantanati nel fango con l' auto rubata denunciati due uomini

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere rimasti impantanati nel fango con un’auto risultata rubata. L’incidente è avvenuto a causa delle recenti piogge che hanno reso difficile il passaggio su alcune strade. I militari sono intervenuti sul posto e hanno preso i provvedimenti del caso dopo aver verificato la refurtiva. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Erano rimasti impantanati nel fango con un'auto rubata a causa delle piogge degli ultimi giorni. Per questo due uomini sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana.I militari, impegnati nei controlli straordinari per le festività pasquali, hanno notato un'auto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Due minorenni denunciati a Paternò per ricettazione: trovati con fanali di auto rubata e hashishUn pattugliamento nei parcheggi di un centro commerciale di Paternò ha portato alla denuncia di due minorenni nell'ambito dei servizi di controllo... Folle inseguimento su una moto rubata: due uomini denunciatiDue uomini di 59 e 35 anni sono stati denunciati dalla polizia locale per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.