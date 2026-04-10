Responsabilità amministrativa la riforma approda ad Avellino

Oggi ad Avellino si è svolto un convegno presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, dedicato alla riforma della responsabilità amministrativa. L'incontro ha affrontato le novità introdotte dalla recente legge e ha analizzato le criticità legate alla sua applicazione. Testimoni e relatori hanno condiviso approfondimenti sul tema, offrendo un quadro aggiornato sulle implicazioni della normativa nel settore pubblico.

Si è tenuto oggi ad Avellino, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, il convegno "La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 126". L'iniziativa, promossa con il patrocinio della Provincia di Avellino, dell'Associazione Campana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura ad AvellinoSi terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, l’incontro dal titolo “La riforma della... I comitati del No ad Avellino: "Ora la responsabilità di dare voce alla Costituzione"Referendum sulla giustizia, riflessioni dopo la vittoria: giovani protagonisti, società civile in prima linea e una sfida che ricomincia Palazzo... Temi più discussi: Riforma della responsabilità amministrativa: la riduzione dell’addebito è automatica?; La riforma della responsabilità amministrativa 2026: verso un’amministrazione proceduralmente protetta; Avellino - La riforma della responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura; Riforma della responsabilità amministrativa: il 10 aprile esperti a confronto in Prefettura. Riforma della responsabilità amministrativa: il 10 aprile esperti a confronto in PrefetturaL’ Associazione Campana Economi e Provveditori della Sanità (ACEP) e la Società Avvocati Amministrativisti delle Province di Salerno e Avellino, hanno organizzato, per il 10 Aprile p.v., presso il Pal ... irpinianews.it Riforma della responsabilità amministrativa: esperti e istituzioni a confronto in Prefettura ad AvellinoSi terrà domani 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura di Avellino, l’incontro dal titolo La riforma della responsabilità amministrativa: novità e ... irpiniaoggi.it Si terrà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:00, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura, l’incontro dal titolo “La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/26” - facebook.com facebook Quindi conta il fatto di venire condannati in terzo grado o conta la tipologia di reato Si decida. Per me la Montaruli si deve dimettere, ma limitarsi a parlare di "responsabilità amministrativa" per una tragedia con 2 morti e 1600 feriti... beh. x.com