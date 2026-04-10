Report audio Sangiuliano | archiviata indagine su Ranucci

Il tribunale di Roma ha deciso di archiviare l'indagine che coinvolgeva un noto giornalista e conduttore televisivo. La vicenda riguardava presunte irregolarità in un report audio rilasciato dal ministro dell'informazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, facendo chiarezza sulla fine delle indagini senza ulteriori sviluppi. La notizia si aggiunge alle recenti notizie legate alla figura del giornalista coinvolto.

Il tribunale di Roma ha archiviato l'indagine che vedeva coinvolti il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e il collega Luca Bertazzoni in merito all'audio della conversazione tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini nel corso di una puntata della trasmissione sul caso di Maria Rosaria Boccia. Nell'archiviare l'indagine, la gip Rosamaria De Lellis, sottolinea la "condotta espressione del diritto di cronaca, rispettosa dei canoni di veridicità della notizia riportata, della continenza espositiva e dell'interesse pubblico". I pm "in ordine al profilo delittuoso di cui all'art. 615 bis c.p. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Report, audio Sangiuliano: archiviata indagine su Ranucci Report, audio Sangiuliano: archiviata inchiesta su Ranucci(Adnkronos) – E’ stata archiviata dal Tribunale di Roma l’inchiesta che vedeva indagati il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il giornalista... Audio di Sangiuliano a Report, archiviata l’inchiesta su RanucciÈ stata archiviata dal Tribunale di Roma l’inchiesta che vedeva indagati il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il giornalista Luca Bertazzoni... Gasparri in Antimafia: Archiviata la pista nera sulle stragi. Ranucci: Guardi Report Temi più discussi: Sangiuliano denuncia Report, archiviata indagine su Ranucci; Vuoto normativo Ue sugli abusi online: le Big Tech criticano Bruxelles; Morto Afrika Bambaataa, pioniere del rap e dell’hip hop. Report, audio Sangiuliano: archiviata indagine su RanucciIl tribunale di Roma ha archiviato l'indagine in merito all'audio della conversazione tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul caso di Maria Rosaria Boccia ... ilgiornale.it Report, archiviata l’inchiesta su Ranucci per la diffusione dell’audio privato dell’ex ministro SangiulianoReport, archiviata l'inchiesta su Ranucci per la diffusione dell'audio privato dell'ex ministro Sangiuliano. Lo riferisce il giornalista ... dire.it TERREMOTO IN FRATELLI D'ITALIA Si dimette Lippolis, dirigente e storico esponente della destra cittadina. Frecciata verso Gennaro Sangiuliano. Verso la candidatura Ione Abbatangelo - facebook.com facebook Caso Sangiuliano-Boccia: il Tribunale di Roma archivia l’inchiesta sui giornalisti di Report di @thomasmackinson x.com