Renzo Rosso ha dichiarato che, grazie alla sua amicizia con Scaroni, potrebbe offrire opportunità a calciatori che non trovano spazio nel Milan, facendoli giocare con il Vicenza. Ha anche affermato che lui e Scaroni potrebbero collaborare per creare occasioni per questi giocatori. La conversazione è avvenuta in un’intervista in cui sono state toccate anche altre questioni legate al mondo del calcio e alle relazioni tra le società.

Lo scorso 16 marzo, il Vicenza ha conquistato la promozione in Serie B dopo quattro anni di assenza. Decisiva per i biancorossi la vittoria contro l'Inter Under 23 che ha dato il via alla festa con sei giornate di anticipo. La tempistica è da record: il precedente primato apparteneva al Catanzaro di Vivarini che, nel 2023, era salita il 19 marzo. Il proprietario del club veneto è un noto imprenditore italiano e tifoso rossonero: Renzo Rosso. Il fondatore del marchio 'Diesel', non ha mai nascosto la propria amicizia con Paolo Scaroni, presidente del Milan, come ha confermato in una recente intervista ai microfoni di 'Tutti Convocati'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Renzo Rosso: “Io e Scaroni potremmo aiutare chi non trova spazio al Milan facendolo giocare al Vicenza”

Renzo Rosso: "Lo spritz del giovedì e i giovani cresciuti qui. Il mio Vicenza in B si apre al mondo"Un vincente di natura come Renzo Rosso ha appena aggiunto una perla alla sua collana di successi e ne rincorre tanti altri.

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Temi più discussi: È morto Adriano Goldschmied, l'uomo che ha trasformato i jeans in un capo di alta moda. L'addio di Renzo Rosso: È stato il mio primo capo e il mio mentore; Adriano Goldschmied, il maestro rivoluzionario del denim italiano; Sagramola: Un nuovo Menti è fondamentale. Per la serie B servono pochi innesti; Il metodo Margiela alla prova della Cina tra show e mostre diffuse.

Addio a Goldschmied, padre del jeans e maestro di Renzo RossoGoldschmied si è spento all’ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso) dopo una lunga malattia all’età di 82 anni, lasciando la moglie Michela e le figlie Glenda e Marta, quest’ultima già attiva nel se ... ilsole24ore.com

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Vicenza, Renzo Rosso: “Allargare la compagine societaria per fare belle cose. Penso a un Menti da 30.000 posti, bastano anche per la Champions” - facebook.com facebook

Vicenza in B, Renzo Rosso: "Ora potremmo aiutare alcuni giocatori che non avrebbero spazio nel Milan facendoli giocare con noi" x.com